Kurt Angle | “Lottare con Vince McMahon è stato come ballare con un elefante”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il WWE Hall Of Famernon è tornato al pro wrestling dal suo licenziamento, ma questo non ha impedito alla WWE di offrirgli un ruolo.ha anche rivelato l’esorbitante quantità di denaro di cui avrebbe bisogno per combattere un altro match. L’oro olimpico ha avuto un’incredibile carriera nella federazione, con tanti titoli mondiali e match incredibili. Ha affrontato il meglio del meglio che il mondo del pro wrestling avesse da offrire. Parlando al TheShow, l’olimpionico ha parlato dell’incontro connei primi anni 2000.ha detto cheera matto e checontro di lui eracon un. Le sue ...