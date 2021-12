Grande Fratello Vip, quegli odori insopportabili nella camera da letto: “Non si lava e puzza” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo quello delle feci nel bidet, un altro episodio di mancanza di igiene travolge la Casa del Grande Fratello Vip. O almeno questo è quello che riporta MondoTV24, secondo cui Alessandro Basciano si sarebbe lamentato di alcuni cattivi odori presenti nella camera da letto. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha sempre dormito con Giacomo Urtis, Davide Silvestri e Soleil Sorge. Proprio a quest’ultima sembrerebbero rivolte le accuse: “Non si lava e le puzzano i piedi“, ha detto spiegando poi di avere difficoltà ad addormentarsi per il fetore. Sul web non ci sono dubbi: “Davvero lo ha detto?”, ha chiesto una fanpage dell’ex corteggiatrice su Twitter. Numerose le risposte, tra cui: “Che sta scalza e non si lava mai i piedi è un dato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo quello delle feci nel bidet, un altro episodio di mancanza di igiene travolge la Casa delVip. O almeno questo è quello che riporta MondoTV24, secondo cui Alessandro Basciano si sarebbe lamentato di alcuni cattivipresentida. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha sempre dormito con Giacomo Urtis, Davide Silvestri e Soleil Sorge. Proprio a quest’ultima sembrerebbero rivolte le accuse: “Non sie leno i piedi“, ha detto spiegando poi di avere difficoltà ad addormentarsi per il fetore. Sul web non ci sono dubbi: “Davvero lo ha detto?”, ha chiesto una fanpage dell’ex corteggiatrice su Twitter. Numerose le risposte, tra cui: “Che sta scalza e non simai i piedi è un dato di ...

