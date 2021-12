Braida: 'Il Milan vincerà lo scudetto. Pioli un allenatore equilibrato' (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ecco le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport : "Da quello che vedo, Maldini e il suo staff ... { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Gazzanet", "item": "https://www.itasportpress.it/... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ecco le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport : "Da quello che vedo, Maldini e il suo staff ... { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Gazzanet", "item": "https://www.itasportpress.it/...

Advertising

news24_inter : #Braida vede meglio il #Milan ?? - Assertivo_ : Il #gonzo ha sparato il suo verdetto….. - zazoomblog : Braida: ‘Senza le coppe il Milan vincerà lo scudetto. Kessié spero che resti’ - #Braida: #‘Senza #coppe #Milan - peppe76199232 : RT @AloBrasil1974: Braida su Maldini: “Paolo è nato nel calcio, ha avuto un papà meraviglioso. Lui è il Milan e lo rappresenta in modo ecc… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Braida sicuro: “Tutti dicono Inter, ma per me il Milan vincerà il campionato” -