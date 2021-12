Alex Belli scrive una lettera a Delia Duran che passerà il Capodanno in quarantena (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Alex Belli fra le pagine di Novella 2000 ha scritto una lettera indirizzata a Delia Duran che proprio in questi giorni sta passando le feste in quarantena in occasione del suo arrivo al Grande Fratello Vip. Lo scorso lunedì, infatti, l’attore si è collegato con Alfonso Signorini direttamente da casa sua dove sta passando l’isolamento insieme alla compagna che sarebbe terrorizzata, secondo i ben informati, dal prendere il virus che le impedirebbe l’ingresso nel reality. “Cara Delia, eccoci qua. Sei l’amore della mia vita, la metà che mi completa”. – Ha scritto Alex Belli rivolto a Delia Duran – “Tutto questo percorso è stato bello, emozionante, pieno, è stato veramente vissuto. Lo so, è difficile farci ... Leggi su biccy (Di mercoledì 29 dicembre 2021)fra le pagine di Novella 2000 ha scritto unaindirizzata ache proprio in questi giorni sta passando le feste inin occasione del suo arrivo al Grande Fratello Vip. Lo scorso lunedì, infatti, l’attore si è collegato con Alfonso Signorini direttamente da casa sua dove sta passando l’isolamento insieme alla compagna che sarebbe terrorizzata, secondo i ben informati, dal prendere il virus che le impedirebbe l’ingresso nel reality. “Cara, eccoci qua. Sei l’amore della mia vita, la metà che mi completa”. – Ha scrittorivolto a– “Tutto questo percorso è stato bello, emozionante, pieno, è stato veramente vissuto. Lo so, è difficile farci ...

