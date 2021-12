Una donna incinta è stata operata al cervello durante il parto (Di martedì 28 dicembre 2021) AGI - Una donna di 33 anni, alla 31esima settimana di gravidanza, è stata salvata insieme alla sua bimba dai medici del reparto di Neurochirurgia dell'ospedale Molinette di Torino, dopo una delicata operazione al cervello. La donna ha accusato all'improvviso una cefalea sempre più intensa, con rapido peggioramento delle condizioni generali, tali da richiedere il trasporto in pronto soccorso. La situazione è apparsa subito molto seria, con i neurochirurghi che si sono concentrati sulla donna, mentre ginecologi, ostetrici e pediatri neonatologi si sono dedicati alla salute della bimba, nata con un parto cesareo, contestuale all'intervento neurochirurgico subito dalla mamma. Dopo la prima assistenza in sala operatoria, la piccola è stata trasferita al ... Leggi su agi (Di martedì 28 dicembre 2021) AGI - Unadi 33 anni, alla 31esima settimana di gravidanza, èsalvata insieme alla sua bimba dai medici del redi Neurochirurgia dell'ospedale Molinette di Torino, dopo una delicata operazione al. Laha accusato all'improvviso una cefalea sempre più intensa, con rapido peggioramento delle condizioni generali, tali da richiedere il trasporto in pronto soccorso. La situazione è apparsa subito molto seria, con i neurochirurghi che si sono concentrati sulla, mentre ginecologi, ostetrici e pediatri neonatologi si sono dedicati alla salute della bimba, nata con uncesareo, contestuale all'intervento neurochirurgico subito dalla mamma. Dopo la prima assistenza in sala operatoria, la piccola ètrasferita al ...

