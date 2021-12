Spider-Man: Tom Holland rivela che i produttori volevano rendere MJ una supereroina (Di martedì 28 dicembre 2021) Tom Holland e Zendaya hanno svelato che i produttori avevano provato a trasformare MJ in una supereroina nei film di Spider-Man. Tom Holland ha svelato che nei film di Spider-Man il personaggio di MJ, interpretato da Zendaya, avrebbe potuto diventare una supereroina. L'idea dei produttori non sembra però avesse particolarmente entusiasmato l'attrice che non sembra intenzionata a modificare radicalmente il suo personaggio. Le due star di Spider-Man: No Way Home, intervistati dalla testata russa Odnoklassniki, hanno rivelato l'interessante dettaglio riguardante la ragazza amata da Peter Parker. Il giornalista ha infatti chiesto a Zendaya se avesse mai chiesto di avere un costume da supereroina, ricevendo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 dicembre 2021) Tome Zendaya hanno svelato che iavevano provato a trasformare MJ in unanei film di-Man. Tomha svelato che nei film di-Man il personaggio di MJ, interpretato da Zendaya, avrebbe potuto diventare una. L'idea deinon sembra però avesse particolarmente entusiasmato l'attrice che non sembra intenzionata a modificare radicalmente il suo personaggio. Le due star di-Man: No Way Home, intervistati dalla testata russa Odnoklassniki, hannoto l'interessante dettaglio riguardante la ragazza amata da Peter Parker. Il giornalista ha infatti chiesto a Zendaya se avesse mai chiesto di avere un costume da, ricevendo ...

