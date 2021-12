Quirinale | il piano di Conte | una donna al Colle per fermare Draghi e Berlusconi

(Di martedì 28 dicembre 2021) Il presidente del MoVimento 5 Stelle Giuseppeprepara un appello ai partiti per portare unaal. Mentre si contano i voti mancanti a Silvioper arrivare ale Marioha fatto capire che accetterebbe l’incarico solo con un governo bis a sua immagine e somiglianza, i grillini si preparano a una battaglia “femminista” che nasconde un evidente calcolo politico. Perché una figura di sesso femminile allontanerebbe i due candidati scomodi per il M5s. Uno,, per ovvi motivi di ostilità politica. L’altro,, perché il suo approdo almetterebbe in serio pericolo la legislatura. Severino, Cartabia Moratti, Belloni Repubblica spiega oggi in un retroscena a firma di Matteo ...

... è il caso di farlo dal. Per un mese, e anche più, lo hanno accusato di tacere rispetto ... E'stato descritto come un "Caimano al cubo", fermo sul suoA (contare su 480 voti del ...La tela delB dei partiti è già fitta di punti di forza che passano via whatsApp, di telefonino in telefonino. Punti a favore di Giuliano Amato, giudice costituzionale, vicepresidente della Consulta, eterna ...Politica - Il presidente M5s prepara un appello ai partiti per portare una donna al Quirinale. Evitando così i due candidati forti che non apprezza. I nomi sul tavolo: Severino, Cartabia, Moratti, ...«L’obbligo vaccinale? Il governo è ancora in tempo per introdurlo. Le riforme strutturali? Ora o mai più. Anche se vedo i partiti distratti dalla campagna elettorale per ...