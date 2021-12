Patente, l'esame di guida diventa mini (Di martedì 28 dicembre 2021) La nuova versione della prova di teoria della Patente è prevista dal decreto del ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili del 27 ottobre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ... Leggi su ilcapoluogo (Di martedì 28 dicembre 2021) La nuova versione della prova di teoria dellaè prevista dal decreto delstero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili del 27 ottobre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ...

Advertising

svnflowerr0 : se dovessi avere il covid salto l’esame della patente e non rientro neanche a scuola la burla?? - Mashsiim : RT @Saamv__: Domani esame di guida (patente b) Wish me luck - xllimxc : entro quest'anno letteralmente lol, a gennaio voglio dedicarmi a fare i quiz della patente e a riassumere ulteriorm… - babycesi : Questi due devono darsi un contegno che tra esame della patente, sessione imminente e Sanremo alle porte se ci mett… - _ma_che_ne_so_ : sono così contenta e fiera di me,ho degli amici veri,ho passato l’esame teorico della patente,riesco a capire i mie… -