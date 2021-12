Nuovo record di contagi in Lombardia, Fontana: “Probabile che si passi in zona gialla” (Di martedì 28 dicembre 2021) “Abbiamo superato alcuni parametri, siamo ai limiti tra la zona bianca e la zona gialla”. Così il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, alla trasmissione ‘Zapping’ su Radio Uno Rai. “C’è la possibilità – ha poi aggiunto a Sky Tg24 – che si passi in zona gialla. La decisione verrà presa in base ai numeri di giovedì, ma in questo momento, se non ci saranno miglioramenti nei prossimi giorni, è molto Probabile che si passi in zona gialla”. “Il numero dei contagi sta sicuramente aumentando e in maniera abbastanza consistente, ma devo dire che per quanto riguarda i ricoveri ordinari in ospedale e quelli in terapia intensiva, non siamo ancora in una situazione ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 dicembre 2021) “Abbiamo superato alcuni parametri, siamo ai limiti tra labianca e la”. Così il governatore della Regione, Attilio, alla trasmissione ‘Zapping’ su Radio Uno Rai. “C’è la possibilità – ha poi aggiunto a Sky Tg24 – che siin. La decisione verrà presa in base ai numeri di giovedì, ma in questo momento, se non ci saranno miglioramenti nei prossimi giorni, è moltoche siin”. “Il numero deista sicuramente aumentando e in maniera abbastanza consistente, ma devo dire che per quanto riguarda i ricoveri ordinari in ospedale e quelli in terapia intensiva, non siamo ancora in una situazione ...

