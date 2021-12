Hugo Maradona morto a Napoli | per il fratello di Diego Armando è stato fatale un arresto cardiaco

(Di martedì 28 dicembre 2021) E’a poco più di un anno di distanza dal. A, la città che aveva fatto re ile dove lui stesso aveva deciso di restare a vivere per sempre. Perun: aveva 52 anni, viveva nella zona Flegrea, a Monte di Procida, in provincia di. Ildel pibe de oro è deceduto nella sua abitazione. La notizia della morte è stata confermata da fonti vicine alla famiglia di, che lascia sua moglie Paola e 3 figli.erain procinto quest’estate di vestire i panni del capolista di...

Advertising

Gazzetta_it : Morto Hugo Maradona, fratello di Diego. Aveva 52 anni - ciropellegrino : È morto Hugo #Maradona, era il fratello di Diego. Il decesso avvenuto in casa, arresto cardiaco - rtl1025 : ?? E' morto #HugoMaradona, fratello di Diego #Maradona. Hugo, il minore dei fratelli, era rimasto a vivere a Napoli… - GerardoGarnica : RT @Gazzetta_it: Morto Hugo Maradona, fratello di Diego. Aveva 52 anni - 76_tiffany_ : Morto Hugo Maradona, fratello di Diego. Aveva 52 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Hugo Maradona

... il Vice Presidente Edoardo De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli si stringono attorno alla famigliae si uniscono al dolore per la scomparsa dimorto questa mattina a quanto si apprende stroncato da un infarto,, fratello minore di Diego Armando. La notizia della scomparsa del fratello del campiona argentino, 52 anni, è stata confermata da fonti vicine alla famiglia di, che viveva ...44Morto Hugo Maradona, il fratello di Diego Armando 12:41Tragedia sul lavoro, operaio cade da impalcatura: morto sul colpo 12:38Grande successo per il concerto di chiusura della decima stagione di ...L'uomo viveva in provincia di Napoli ed è stato anche lui un calciatore come Diego, venuto a mancare poco più di un anno fa ...