Green pass. Negozi, locali e fermate della metro di Roma al setaccio: pioggia di multe (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma – Continuano i servizi straordinari per il controllo del territorio in zona Casilino. Ieri mattina, gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine, Unità Cinofile antidroga, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Polizia Locale Roma Capitale e ispettori della SIAN della ASL Roma – 2, hanno proceduto al controllo di alcune attività commerciali. In via di Terranova in un laboratorio di prodotti alimentari e bevande, a seguito di ispezione, non sono state riscontrate violazioni di carattere amministrativo e penale. Controllato un dipendente, un cittadino extracomunitario, che sprovvisto di documenti, è stato accompagnato presso il Gabinetto di Polizia Scientifica per essere identificato e verificare la sua ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 dicembre 2021)– Continuano i servizi straordinari per il controllo del territorio in zona Casilino. Ieri mattina, gli agentiPolizia di Stato del VI Distretto, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine, Unità Cinofile antidroga, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Polizia LocaleCapitale e ispettoriSIANASL– 2, hanno proceduto al controllo di alcune attività commerciali. In via di Terranova in un laboratorio di prodotti alimentari e bevande, a seguito di ispezione, non sono state riscontrate violazioni di carattere amministrativo e penale. Controllato un dipendente, un cittadino extracomunitario, che sprovvisto di documenti, è stato accompagnato presso il Gabinetto di Polizia Scientifica per essere identificato e verificare la sua ...

borghi_claudio : Vogliamo evitare le assurde corse al tampone? basta togliere il green pass. Adesso ogni positivo corre MALATO a far… - borghi_claudio : Si certo, così uno fa il covid asintomatico, non lo registra con il tampone e quindi non risulta guarito. Il green… - reportrai3 : Green pass in salsa cinese: QR code generato da delle app che devi mostrare continuamente. Verde, passi. Giallo, no… - stattiattento : In fila davanti ad un hub vaccinale (solo per chiedere info) una ragazza deve fare la terza dose ma non gliela fann… - AseroGiovanna : RT @reportrai3: Green pass in salsa cinese: QR code generato da delle app che devi mostrare continuamente. Verde, passi. Giallo, no. Se ros… -