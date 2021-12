GF VIP 6, per i vipponi sporchi e disordinati arriva un provvedimento: -120 euro (Di martedì 28 dicembre 2021) Avete presente i video che la produzione di Amici 21 fa vedere ai ragazzi per mostrare in che condizioni siano le loro stanzette e la casa in cui vivono? Sono oro in confronto alle condizioni pietose in cui versa la casa del Grande Fratello VIP 6, in particolare le camere da letto. Una situazione disastrosa, visibile agli occhi di tutti che oggi ha portato la produzione del reality di Canale 5 a prendere anche un provvedimento che non piacerà a nessuno. Del resto, se ti ritrovi un topo in confessionale, è chiaro che la situazione che c’è nella casa sia preoccupante e disastrosa e forse, con il provvedimento preso, i concorrenti si renderanno conto che è ora di alzare le chiappe e non pensare solo a quante volte cambiarsi, a truccarsi ma anche a fare ordine nelle proprie stanze ( per non parlare di certi atteggiamenti imbarazzanti come scarpe sui letti, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 28 dicembre 2021) Avete presente i video che la produzione di Amici 21 fa vedere ai ragazzi per mostrare in che condizioni siano le loro stanzette e la casa in cui vivono? Sono oro in confronto alle condizioni pietose in cui versa la casa del Grande Fratello VIP 6, in particolare le camere da letto. Una situazione disastrosa, visibile agli occhi di tutti che oggi ha portato la produzione del reality di Canale 5 a prendere anche unche non piacerà a nessuno. Del resto, se ti ritrovi un topo in confessionale, è chiaro che la situazione che c’è nella casa sia preoccupante e disastrosa e forse, con ilpreso, i concorrenti si renderanno conto che è ora di alzare le chiappe e non pensare solo a quante volte cambiarsi, a truccarsi ma anche a fare ordine nelle proprie stanze ( per non parlare di certi atteggiamenti imbarazzanti come scarpe sui letti, ...

