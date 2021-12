Federico Fashion Style, la moglie Letizia Porcu furiosa: «Basta parlare della sua identità sessuale» (Di martedì 28 dicembre 2021) Uno dei personaggi che ha fatto più chiacchierare a Ballando con le Stelle è stato sicuramente Federico Lauri. Nonostante l’hair stylist dei vip abbia dimostrato capacità di mettersi in gioco l’attenzione di giudici e telespettatori è sempre stata sulla sua identità sessuale. Nonostante Federico Fashion Style (questo il nome d'”arte” del parrucchiere) si sia raccontato a cuore aperto smentendo più e più le voci delle malelingue che ipotizzava lui fosse gay, i rumors non si sono mai spenti. A scendere in campo a difesa del vip ora ci ha pensato la moglie Letizia Porcu che si è sfogata in un’intervista rilasciata al settimanale Vero. Le continue illazioni sull’identità sessuale della ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 28 dicembre 2021) Uno dei personaggi che ha fatto più chiacchierare a Ballando con le Stelle è stato sicuramenteLauri. Nonostante l’hair stylist dei vip abbia dimostrato capacità di mettersi in gioco l’attenzione di giudici e telespettatori è sempre stata sulla sua. Nonostante(questo il nome d'”arte” del parrucchiere) si sia raccontato a cuore aperto smentendo più e più le voci delle malelingue che ipotizzava lui fosse gay, i rumors non si sono mai spenti. A scendere in campo a difesa del vip ora ci ha pensato lache si è sfogata in un’intervista rilasciata al settimanale Vero. Le continue illazioni sull’...

melvnisblueyes : c'è chi paga metà stipendio da federico fashion style per avere 'sti boccoletti e chi li ha naturalmente. mi sa che… - francobus100 : Federico Fashion Style, la moglie Letizia Porcu su tutte le furie: «Basta parlare della sua identità sessuale. Bast… - zddylwt : RT @i2hrrylong: Nella vita voglio esse come Federico Fashion style - i2hrrylong : Nella vita voglio esse come Federico Fashion style - occhio_notizie : La moglie di Federico Fashion Style attacca: ''Non tollero queste malignità'' #federicofashionstyle -