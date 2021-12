Da quando c’è lui (di G. Gambino) (Di martedì 28 dicembre 2021) Da quando c’e? Mario Draghi «ogni giorno un italiano si sveglia» e si chiede cos’altro vincera? quest’anno l’Italia. Quest’uomo, cosi? potente e cosi? amato, da decidere tutto da solo: quando diventare premier, quando decretare la fine di un governo, quando auto-candidarsi al Colle (caso unico nella storia repubblicana) magari guidando da li? l’esecutivo. Scuola Giorgetti. Un semi-presidenzialismo de facto che rischia di trasformare senza grande scalpore la natura della nostra Repubblica. «Quest’uomo troppo famoso, troppo importante, troppo fortunato», che chiamano SuperMario, SuperTutto, Super Saiyan Draghi-Dragon Ball: un alieno. «Raggiunge accordi impossibili, tiene il mondo col fiato sospeso come se il mondo fosse la sua scolaresca» del Mit. Lui puo? tutto. Come decidere di non fare un’intervista che sia ... Leggi su tpi (Di martedì 28 dicembre 2021) Dac’e? Mario Draghi «ogni giorno un italiano si sveglia» e si chiede cos’altro vincera? quest’anno l’Italia. Quest’uomo, cosi? potente e cosi? amato, da decidere tutto da solo:diventare premier,decretare la fine di un governo,auto-candidarsi al Colle (caso unico nella storia repubblicana) magari guidando da li? l’esecutivo. Scuola Giorgetti. Un semi-presidenzialismo de facto che rischia di trasformare senza grande scalpore la natura della nostra Repubblica. «Quest’uomo troppo famoso, troppo importante, troppo fortunato», che chiamano SuperMario, SuperTutto, Super Saiyan Draghi-Dragon Ball: un alieno. «Raggiunge accordi impossibili, tiene il mondo col fiato sospeso come se il mondo fosse la sua scolaresca» del Mit. Lui puo? tutto. Come decidere di non fare un’intervista che sia ...

Advertising

ladyonorato : Quando le autopsie vengono eseguite, si hanno le risposte. Qui c’è la correlazione. Ucciso a 24 anno dal vaccino. - riotta : Serpeggia diffuso ormai il rimpianto per l'Afghanistan con gli americani a Kabul, mentre i Talebani rinchiudono don… - elio_vito : Questa è una foto di cinque anni fa, quando fu annunciato l'accordo per le politiche del 2018, come vedete l'albero… - nino_pitrone : @andreasso1951 Ormai infatti anche #Salvini ha rinunciato a chiedere i #PieniPoteri, malgrado l'aumento degli sbarc… - climax976 : RT @DarioBressanini: Ma ricordiamo che nel 2021 stiamo meglio di come staremmo se non ci fossero stati i vaccini, per quanto imperfetti. Sp… -

Ultime Notizie dalla rete : quando c’è Green Pass e FFP2: cosa c'è nel nuovo decreto Punto Informatico