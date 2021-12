“Che delusione”. Clima ormai difficile al GF Vip, l’accusa a Katia Ricciarelli: “Qualcuno glielo deve dire” (Di martedì 28 dicembre 2021) Fuori un altro. Al Grande Fratello Vip 6 nell’ultima puntata di lunedì 27 dicembre è stato eliminato Biagio D’Anelli. Un dispiacere per Miriana Trevisan che proprio con lui aveva intrecciato una relazione che stava definitivamente sbocciando. Le parole usate da entrambi non lasciano spazio al dubbio. L’opinionista ha dichiarato di essere molto coinvolto e vuole lasciare la fidanzata: “Vive a Stoccarda e non è poverina”. Ma si è anche lasciato andare ad un’altra confidenza: vuole conoscere il figlio di Miriana. Per quanto riguarda l’ex ragazza di Non è la Rai è stato il pubblico a salvarla con il 42% dei voti. La coppia composta da Valeria Marini e Giacomo Urtis è stata salvata invece dal 38 % dei voti. A questo punto in nomination sono finiti Eva Grimaldi, Alessandro Basciano, Barù e Federica. Uno di loro dovrà lasciare il reality condotto da Alfonso Signorini lunedì 3 gennaio. Ma ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 dicembre 2021) Fuori un altro. Al Grande Fratello Vip 6 nell’ultima puntata di lunedì 27 dicembre è stato eliminato Biagio D’Anelli. Un dispiacere per Miriana Trevisan che proprio con lui aveva intrecciato una relazione che stava definitivamente sbocciando. Le parole usate da entrambi non lasciano spazio al dubbio. L’opinionista ha dichiarato di essere molto coinvolto e vuole lasciare la fidanzata: “Vive a Stoccarda e non è poverina”. Ma si è anche lasciato andare ad un’altra confidenza: vuole conoscere il figlio di Miriana. Per quanto riguarda l’ex ragazza di Non è la Rai è stato il pubblico a salvarla con il 42% dei voti. La coppia composta da Valeria Marini e Giacomo Urtis è stata salvata invece dal 38 % dei voti. A questo punto in nomination sono finiti Eva Grimaldi, Alessandro Basciano, Barù e Federica. Uno di loro dovrà lasciare il reality condotto da Alfonso Signorini lunedì 3 gennaio. Ma ...

Advertising

Oceanovo : @auratwitta La storia sembrava messa costantemente in secondo piano per le relazioni dei personaggi. In più recita… - Urbano___VIII : @nello_paolo Mi stavo già preparando per fare le foto così, che delusione. - Zio_Dino : @50special_50 Vabbè. Meglio dimenticare. Che delusione...?? ?????????? - saggirlfk : @xscarlyyy che delusione veramente - dadida_1 : RT @MadameA02: La delusione che provo nel ricordare alle persone che la mascherina dentro al negozio va tenuta sopra il naso e non sotto al… -