VIDEO Covid-19, tampone rapido o molecolare: quando bisogna farlo? La guida (Di lunedì 27 dicembre 2021) I test vanno fatti da 48-72 ore dal presunto contatto a rischio a cinque giorni dopo, oppure subito prima di un’occasione di ritrovo Leggi su mediagol (Di lunedì 27 dicembre 2021) I test vanno fatti da 48-72 ore dal presunto contatto a rischio a cinque giorni dopo, oppure subito prima di un’occasione di ritrovo

Advertising

ladyonorato : Anche il mio amico e collega @SincicMEP ha spiegato chiaramente perché l’obbligo per i “vaccini” contro il Covid è… - ilriformista : “Se ci sono delle restrizioni facciamole solo per i no vax”. Ad affermarlo è il leader di Italia Viva Matteo Renzi… - Tg3web : I dati dell'ultimo bollettino epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità non lasciano dubbi: chi ha ricevuto… - PSARROSANDREAS : RT @RadioGenova: Dottore Giovanni Bergamini, farmacia Calandra di Viareggio: 92% positivi Covid sono persone con doppia o tripla dose di va… - AnnaMariajuve : RT @egos23: Se non mi ammazza il covid lo farà questo video ?????? -