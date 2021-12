Ultime Notizie Roma del 27-12-2021 ore 11:10 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma Daily News radio Giornale Nuovo appuntamento con l’informazione giorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno covid in Italia tamponi giù contagi in calo il silenzio al 11,5% più di un tampone su 10 è positivo sono i numeri con cui l’Italia dopo il picco di Natale Archi vera giornata di di Santo Stefano La prima porzione di festività oggi quella grande omicron sotto i riflettori il paese riapre a decisione ovviamente delle scuole nel primo anniversario del d-day con l’avvio della campagna di vaccinazione il 27 dicembre 2020 e la quotidianità quasi ordinaria Trova un’applicazione le misure previste dal decreto Natale in vigore dal 25 dicembre dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della giornata di Santo Stefano ieri secondo i dati delle bollettino protezione civile Ministero della Salute sono stati registrati 24883 nuovi casi positivi sono stati ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 dicembre 2021)Daily News radio Giornale Nuovo appuntamento con l’informazione giorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno covid in Italia tamponi giù contagi in calo il silenzio al 11,5% più di un tampone su 10 è positivo sono i numeri con cui l’Italia dopo il picco di Natale Archi vera giornata di di Santo Stefano La prima porzione di festività oggi quella grande omicron sotto i riflettori il paese riapre a decisione ovviamente delle scuole nel primo anniversario del d-day con l’avvio della campagna di vaccinazione il 27 dicembre 2020 e la quotidianità quasi ordinaria Trova un’applicazione le misure previste dal decreto Natale in vigore dal 25 dicembre dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della giornata di Santo Stefano ieri secondo i dati delle bollettino protezione civile Ministero della Salute sono stati registrati 24883 nuovi casi positivi sono stati ...

