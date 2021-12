Tre modi per contrastare la pandemia a un anno dal primo vaccino (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il 27 novembre del 2020, un anno fa, tre operatori sociosanitari dello Spallanzani ricevevano la prima dose di vaccino per la protezione da Covid-19.La scienza aveva scoperto la migliore arma per combattere la pandemia. Oggi, a distanza di un anno, alle 6.14 del 27 dicembre 2021, sono 108.385.663 le inoculazioni effettuate in Italia. Un dato che certifica il successo della campagna italiana, paese europeo che ha una delle percentuali più alte: 47.947.263 le persone con almeno una dose, pari all?88,77% della popolazione over 12, 46.217.395 - cioè l?85,57% della popolazione over 12 - che ha completato il ciclo vaccinale, mentre sono 388.684 - cioè lo 0,72 % della popolazione over 12 - i guariti da al massimo 6 mesi. Ma in queste settimane assistiamo a una recrudescenza dei numeri della pandemia per un ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il 27 novembre del 2020, unfa, tre operatori sociosanitari dello Spallanzani ricevevano la prima dose diper la protezione da Covid-19.La scienza aveva scoperto la migliore arma per combattere la. Oggi, a distanza di un, alle 6.14 del 27 dicembre 2021, sono 108.385.663 le inoculazioni effettuate in Italia. Un dato che certifica il successo della campagna italiana, paese europeo che ha una delle percentuali più alte: 47.947.263 le persone con almeno una dose, pari all?88,77% della popolazione over 12, 46.217.395 - cioè l?85,57% della popolazione over 12 - che ha completato il ciclo vaccinale, mentre sono 388.684 - cioè lo 0,72 % della popolazione over 12 - i guariti da al massimo 6 mesi. Ma in queste settimane assistiamo a una recrudescenza dei numeri dellaper un ...

Tre modi per contrastare la pandemia a un anno dal primo vaccino (di A. Parente) ... già autorizzato dalle autorità regolatorie, il Novavax , occorre una svolta nel contrasto alla pandemia che, a mio avviso, deve correre su tre direttrici. La prima: vaccinare il mondo.

