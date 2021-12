Sui mezzi pubblici in pochi usano le mascherine Ffp2 (Di lunedì 27 dicembre 2021) AGI - Scarsa conoscenza delle nuove regole, insofferenza ad una prescrizione che si ritiene esagerata, poca voglia di mettere mano una volta di più al portafoglio. I motivi sono diversi, e diversamente combinati, ma il risultato è unico: un po' in tutta Italia, soprattutto nelle grandi città, l'obbligo di indossare mascherine Ffp2 anche su bus, metro e tram – introdotto dal governo con il ‘decreto di Natale' e valido fino alla fine dello stato di emergenza, il 31 marzo - risulta per ora largamente disapplicato. Tanto da spingere Assoutenti a lanciare un appello all'esecutivo, al commissario Figliuolo e ai prefetti ad "intensificare i controlli", chiedendo aiuto persino all'Esercito. Le nuove misure Come noto, anche all'aperto ed anche in zona bianca è tornato l'obbligo di mascherina – almeno chirurgica o di stoffa - ma in teatri, cinema, locali ... Leggi su agi (Di lunedì 27 dicembre 2021) AGI - Scarsa conoscenza delle nuove regole, insofferenza ad una prescrizione che si ritiene esagerata, poca voglia di mettere mano una volta di più al portafoglio. I motivi sono diversi, e diversamente combinati, ma il risultato è unico: un po' in tutta Italia, soprattutto nelle grandi città, l'obbligo di indossareanche su bus, metro e tram – introdotto dal governo con il ‘decreto di Natale' e valido fino alla fine dello stato di emergenza, il 31 marzo - risulta per ora largamente disapplicato. Tanto da spingere Assoutenti a lanciare un appello all'esecutivo, al commissario Figliuolo e ai prefetti ad "intensificare i controlli", chiedendo aiuto persino all'Esercito. Le nuove misure Come noto, anche all'aperto ed anche in zona bianca è tornato l'obbligo di mascherina – almeno chirurgica o di stoffa - ma in teatri, cinema, locali ...

