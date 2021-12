Scuola Bianchi: "Dal 10/1 in presenza, sui focolai decidono le Regioni" (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi ha sottolineato l'assunzione di 'responsabilità' da parte del governo nel confermare il ritorno a Scuola in presenza dal 10 gennaio. Bianchi ha detto che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il ministro dell'istruzione Patrizioha sottolineato l'assunzione di 'responsabilità' da parte del governo nel confermare il ritorno aindal 10 gennaio.ha detto che ...

Advertising

LEBBY4EVER : RT @orizzontescuola: Ritorno in classe, Bianchi conferma: “A scuola in presenza dal 10 gennaio” - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Scuola Bianchi: 'Dal 10/1 in presenza, sui focolai decidono le Regioni' #covid - occhio_notizie : Il ministro dell'istruzione ha dichiarato che in condizioni straordinarie saranno i presidenti di Regione a disporr… - askanews_ita : Il ministro Bianchi: il 10 gennaio si torna a #scuola in presenza - larampait : #Covid, #Bianchi: '#Scuola è sicura' -