Mondiale ogni due anni, Mbappé e Lewandowski contrari: "Giochiamo troppe partite" (Di lunedì 27 dicembre 2021) Robert Lewandowski e Kylian Mbappé si sono dichiarati contrari all'ipotesi di disputare il Mondiale ogni due anni . I due campioni di Bayern Monaco e Paris Saint - Germain hanno toccato il tema a ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roberte Kyliansi sono dichiaratiall'ipotesi di disputare ildue. I due campioni di Bayern Monaco e Paris Saint - Germain hanno toccato il tema a ...

Advertising

reportrai3 : Gianni Infantino, presidente Fifa, a #Report: «Un mondiale biennale, invece che ogni quattro anni, rappresenta circ… - 66simona99 : RT @GandolfoDomini1: Allarme pandemia mondiale di raffreddore.... #lockdown subito! Pena di morte per i #novax e #tamponi anali ogni 12 ore… - RosaniFlavia : RT @GandolfoDomini1: Allarme pandemia mondiale di raffreddore.... #lockdown subito! Pena di morte per i #novax e #tamponi anali ogni 12 ore… - rosaroccaforte : RT @GandolfoDomini1: Allarme pandemia mondiale di raffreddore.... #lockdown subito! Pena di morte per i #novax e #tamponi anali ogni 12 ore… - anto_galli4 : RT @GandolfoDomini1: Allarme pandemia mondiale di raffreddore.... #lockdown subito! Pena di morte per i #novax e #tamponi anali ogni 12 ore… -