Milinkovic, futuro alla Lazio. Il padre: "Felice e con Sarri…" (Di lunedì 27 dicembre 2021) ROMA - Uomo fondamentale per la Lazio, Sergej Milinkovic - Savic . Diventato grande in biancoceleste: all'arrivo era un ragazzino, ora uno dei punti fermi dello spogliatoio e della squadra. Ai ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 27 dicembre 2021) ROMA - Uomo fondamentale per la, Sergej- Savic . Diventato grande in biancoceleste: all'arrivo era un ragazzino, ora uno dei punti fermi dello spogliatoio e della squadra. Ai ...

Advertising

sportli26181512 : Milinkovic, futuro alla Lazio. Il padre: “Felice e con Sarri…”: Il Sergente sempre al centro della squadra non solo… - LALAZIOMIA : Milinkovic, futuro alla Lazio. Il padre: “Felice e con Sarri…” - ProfidiAndrea : RT @fraporzio95: ???? “Here We Go” podcast - Ep.8 ?? Con @FabrizioRomano ?? Il futuro di Insigne, Vlahovic e Milinkovic ?? Botman, Bremer e D… - SOSFanta : RT @fraporzio95: ???? “Here We Go” podcast - Ep.8 ?? Con @FabrizioRomano ?? Il futuro di Insigne, Vlahovic e Milinkovic ?? Botman, Bremer e D… - fraporzio95 : ???? “Here We Go” podcast - Ep.8 ?? Con @FabrizioRomano ?? Il futuro di Insigne, Vlahovic e Milinkovic ?? Botman, Bre… -