"Ma perché devo farlo?": tensione in studio, Francesco Vecchi si scaglia contro Borgonovo [VIDEO] (Di lunedì 27 dicembre 2021) Momenti di vera tensione quelli in studio a Mattino Cinque News. Il conduttore è deciso e si scaglia contro l'ospite: parole dure Vecchi conduce Mattino Cinque News (Mediaset Infinity)Questa mattina a Mattino Cinque News ci sono stati momenti di vera tensione. La tematica è sempre la stessa, quella della pandemia e della cosiddetta quarta ondata, causata anche dalla variante Omicron. I due ospiti in questione erano Francesco Borgonovo, giornalista e direttore de La Verità, e Simona Bonafè, giornalista e politica italiana. La discussione tra i due ha coinvolto anche il conduttore Francesco Vecchi, che ha preso chiaramente le parti di uno dei due contendenti.

