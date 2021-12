Il piano per sostituire Charlene Da Monaco filtra un report angosciante | pronti a farla fuori?

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Un anno tragico, quello che si sta per concludere perdi. Il ritorno al Principato dopo lunghi mesi in Sudafrica, dunque il nuovo e immediato ricovero con tutti i segreti e i misteri che si sta portando dietro. Dov'è la principessa? Come staWittstock? Che cosa le sta succedendo? Domande che hanno ben poche risposte. Per certo, è trapelato cheha ricevuto in questi giorni di feste natalizie la visita, fugace, dei suoi figli, i gemellini Jacques e Gabriella, che da tempo manifestano il loro dolore per la lontananza da mamma e che, però, si trovano a loro agio, almeno così sembra, al fianco delle zie, Carolina e Stefania. Insomma, si sono mostrati forti anche in assenza della loro mamma. Ed è in questo contesto che la stampa vicina a Palazzo Grimaldi, ora, fa ...