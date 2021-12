Corsport: il Napoli ha provato a trattenere Osimhen per Juventus-Napoli (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Corriere dello Sport scrive di schiaffo di Osimhen al Napoli. Il nigeriano è già partito anche se venerdì dovrà essere a Napoli per la visita i cui il club dovrebbe dare l’ok alla sua idoneità. Scrive il quotidiano, a firma Fabio Mandarini: In attesa dell’esito della prossima visita, tra l’altro, il Napoli aveva anche provato a valutare con la federazione nigeriana una strada che in qualche modo avrebbe reso meno problematica una vigilia quotidianamente più complessa e delicata alla luce delle assenze e delle ultime notizie (Fabian positivo al Covid): lasciarlo a disposizione di Spalletti per la partita con la Juve, in programma il 6 gennaio, e poi restituirlo alla Nazionale in tempo per l’esordio nella Coppa previsto l’11 gennaio con l’Egitto. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Corriere dello Sport scrive di schiaffo dial. Il nigeriano è già partito anche se venerdì dovrà essere aper la visita i cui il club dovrebbe dare l’ok alla sua idoneità. Scrive il quotidiano, a firma Fabio Mandarini: In attesa dell’esito della prossima visita, tra l’altro, ilaveva anchea valutare con la federazione nigeriana una strada che in qualche modo avrebbe reso meno problematica una vigilia quotidianamente più complessa e delicata alla luce delle assenze e delle ultime notizie (Fabian positivo al Covid): lasciarlo a disposizione di Spalletti per la partita con la Juve, in programma il 6 gennaio, e poi restituirlo alla Nazionale in tempo per l’esordio nella Coppa previsto l’11 gennaio con l’Egitto. ...

