Confcommercio: turismo in ginocchio. I dati dell’indagine (Di lunedì 27 dicembre 2021) I dati della Confcommercio disegnano un 2021 con meno 120 mln presenze rispetto al 2019. Sangalli: “Il governo adotti misure urgenti”. (Photo by Marco Di Lauro/Getty Images)Confcommercio lancia l’allarme sul turismo. Un calo ben visibile che dimostra come il settore stia patendo. Spero che il governo prenda provvedimenti a favore di un settore tra i più colpiti: quello turistico”. È stato lo stesso presidente della Federalberghi di Roma Giuseppe Roscioli che ai microfoni dell’Ansa ha auspicato che il governo prenda delle misure a favore dell’intero settore. Sono state molte le strutture alberghiere che hanno deciso di chiudere durante le festività. La Confcommercio parla di un’assenza di 60 mila arrivi rispetto al 2019 e di 120 milioni di presenze. Altro dato negativo è quello di meno ... Leggi su ck12 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Idelladisegnano un 2021 con meno 120 mln presenze rispetto al 2019. Sangalli: “Il governo adotti misure urgenti”. (Photo by Marco Di Lauro/Getty Images)lancia l’allarme sul. Un calo ben visibile che dimostra come il settore stia patendo. Spero che il governo prenda provvedimenti a favore di un settore tra i più colpiti: quello turistico”. È stato lo stesso presidente della Federalberghi di Roma Giuseppe Roscioli che ai microfoni dell’Ansa ha auspicato che il governo prenda delle misure a favore dell’intero settore. Sono state molte le strutture alberghiere che hanno deciso di chiudere durante le festività. Laparla di un’assenza di 60 mila arrivi rispetto al 2019 e di 120 milioni di presenze. Altro dato negativo è quello di meno ...

