Chi sarà il prossimo James Bond al posto di Daniel Craig? Si apre la successione (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo 16 anni, cinque film e uno smoking rosa piuttosto discutibile, il mandato di Daniel Craig come James Bond si è concluso all'inizio di quest'anno. È una decisione di casting estremamente ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo 16 anni, cinque film e uno smoking rosa piuttosto discutibile, il mandato dicomesi è concluso all'inizio di quest'anno. È una decisione di casting estremamente ...

Advertising

federicadieni : Il #vaccino tutela te stesso, il #tampone chi ti circonda e lo #smartworking la collettività . Quando… - GiovaAlbanese : A chi oggi lavora. A chi oggi manca. A chi c'è e a chi ci sarà. Buon Natale a tutti! ? - istsupsan : ??UN LIETO #NATALE A TUTTI DA PARTE DI ISS ??Tornare a scambiarsi i regali sarà bellissimo ma l'alta trasmissibilità… - ab_cstl : RT @Apndp: #COVID19 #Covid #novax #Abrignani/1: 'Oggi più del 80% dei letti in TI sono per i non vaccinati. E non è giusto. Se le Regioni… - ab_cstl : RT @PBerizzi: Dunque (fonte Cts) senza i ricoveri dei novax l'Italia sarebbe in zona bianca. Dunque per ringraziare i novax forse sarà il c… -