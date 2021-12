Appalti per l’emergenza Covid in Puglia. Due imprenditori ai domiciliari. Resta in carcere il dirigente della Protezione civile che avrebbe intascato tangenti per favorirli (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nel pomeriggio di ieri sono finiti ai domiciliari, nell’ambito di un’inchiesta sugli Appalti della Regione Puglia per l’emergenza Covid-19, l’imprenditore foggiano Luca Ciro Giovanni Leccese e Donato Mottola, altro imprenditore residente a Noci, sempre nel barese. Resta in carcere, invece, Antonio Mario Lerario, ex dirigente regionale della Protezione civile. A deciderlo è stato il Gip, Anna Perrelli, a seguito delle indagini della Guardia di Finanza. I tre sono accusati, a vario titolo, di corruzione per l’esercizio della funzione e pene per il corruttore. L’indagine della Procura di Bari riguarda la realizzazione e l’allestimento ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nel pomeriggio di ieri sono finiti ai, nell’ambito di un’inchiesta sugliRegioneper-19, l’imprenditore foggiano Luca Ciro Giovanni Leccese e Donato Mottola, altro imprenditore residente a Noci, sempre nel barese.in, invece, Antonio Mario Lerario, exregionale. A deciderlo è stato il Gip, Anna Perrelli, a seguito delle indaginiGuardia di Finanza. I tre sono accusati, a vario titolo, di corruzione per l’eserciziofunzione e pene per il corruttore. L’indagineProcura di Bari riguarda la realizzazione e l’allestimento ...

Ultime Notizie dalla rete : Appalti per ''Candidatura di Viterbo a Città della Transenna'' ...alcuni mesi fa parlava di un comitato d'affari che di fatto decideva l'affidamento degli appalti ... Negli ultimi due anni sono stati accesi, senza nessuna logica, milioni di euro di mutui per l'...

PNRR, obiettivi raggiunti: via libera alle risorse UE ...); bilancio pubblico, controllo della spesa e amministrazione finanziaria (rafforzamento del ruolo del MEF nel processo di spending review; semplificazione e revisione delle procedure per gli appalti;...

Tangenti per appalti Covid tra champagne e carne pregiata Agenzia ANSA Resta in carcere Lerario, l’ex capo della Protezione civile pugliese Covid e accoglienza dei migranti, le due più grandi emergenze degli ultimi due anni si sarebbero trasformate in un «business» per l’ex capo della Protezione civile, Mario Lerario, arrestato in flagran ...

Appalti Protezione civile: arrestati 2 imprenditori a Foggia e Noci Arrestati gli imprenditori Giovanni Leccese di Foggia e Donato Mottola di Noci:. Entrambi sono accusati di aver pagato l'ex capo della Protezione civile Mario Lerario dopo aver ricevuto appalti pubbli ...

