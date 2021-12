Ultime Notizie Roma del 26-12-2021 ore 18:10 (Di domenica 26 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco studio Papa Francesco all’angelus preoccupa l’inverno demografico in Italia contro il nostro futuro sembra che tempi hanno perso l’illusione di andare avanti con figli tante coppie preferiscono rimanere senza o con un figlio una tragedia ha detto il Santo Padre facciamo tutto il possibile per riprendere una coscienza per vincere questo inverno demografico che va contro le nostre famiglie contro la nostra patria e contro il nostro futuro Ha ribadito il pontefice l’addio adesso smonto tu dall’apartheid al Nobel primo arcivescovo anglicano nero di Città del Capo nel 1984 riceve il Premio Nobel per le iniziative politiche intraprese per abbattere le differenze tra bianchi e neri in un telegramma il cordoglio del papà sono stati trovati sulla costa occidentale della Libia i corpi senza28 migranti ... Leggi su romadailynews (Di domenica 26 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco studio Papa Francesco all’angelus preoccupa l’inverno demografico in Italia contro il nostro futuro sembra che tempi hanno perso l’illusione di andare avanti con figli tante coppie preferiscono rimanere senza o con un figlio una tragedia ha detto il Santo Padre facciamo tutto il possibile per riprendere una coscienza per vincere questo inverno demografico che va contro le nostre famiglie contro la nostra patria e contro il nostro futuro Ha ribadito il pontefice l’addio adesso smonto tu dall’apartheid al Nobel primo arcivescovo anglicano nero di Città del Capo nel 1984 riceve il Premio Nobel per le iniziative politiche intraprese per abbattere le differenze tra bianchi e neri in un telegramma il cordoglio del papà sono stati trovati sulla costa occidentale della Libia i corpi senza28 migranti ...

