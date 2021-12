Soleil Sorge crede che Alex Belli sia innamorato di lei | “Io ho messo un punto”

Leggi su biccy

(Di domenica 26 dicembre 2021) Il sodalizio fraeda quanto pare è sfuggito dalle mani di entrambi. Fra un bacio artistico, un limone d’opera, un massaggio altruistico ed una coccola sotto le coperte, i due ora sono passati ad “accusarsi” a vicenda di essere innamorati l’uno dell’altra. Qualche giorno fa il modello Simone Bonaccorsi, grande amico die Delia, ha confessato a FanPage chegli ha confessato chesi era innamorata di lui. “ha tirato un po’ la corda in realtà, èad essere innamorata di, non lui di lei, me lo ha confermato lui stesso”. Ora è stata l’influencer italo-americana invece ad additarecome l’di turno. Parlando con Davide ...