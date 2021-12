Sci alpino: Peter Gerdol positivo al Covid, lo chief race director non sarà a Lienz (Di domenica 26 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021 ha visto disputarsi negli ultimi giorni lo slalom gigante di Courchevel, al termine del quale si sono svolti i consueti tamponi anti-Covid, che hanno rilevato la positività di due membri della FIS, la federazione internazionale. Tra questi anche lo chief race director Peter Gerdol, tarvisiano, capo del settore femminile della Coppa del Mondo, che dunque dovrà rinunciare al doppio appuntamento di Lienz del 28 e 29 dicembre, quando il circus tornerà in scena con uno slalom gigante ed uno speciale. Tuttavia, non ci saranno problemi per lo svolgimento delle gare, poichè dopo aver tracciato i contatti avuti da Gerdol non sono emerse altre positività, con il ruolo di direttore che ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di scifemminile 2021 ha visto disputarsi negli ultimi giorni lo slalom gigante di Courchevel, al termine del quale si sono svolti i consueti tamponi anti-, che hanno rilevato la positività di due membri della FIS, la federazione internazionale. Tra questi anche lo, tarvisiano, capo del settore femminile della Coppa del Mondo, che dunque dovrà rinunciare al doppio appuntamento didel 28 e 29 dicembre, quando il circus tornerà in scena con uno slalom gigante ed uno speciale. Tuttavia, non ci saranno problemi per lo svolgimento delle gare, poichè dopo aver tracciato i contatti avuti danon sono emerse altre positività, con il ruolo di direttore che ...

