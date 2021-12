Lo spacciatore di Natale | bloccato alla vigilia a San Donato con l’eroina

(Di domenica 26 dicembre 2021) . Individuato dpolizia e perquisito: 8 grammi in tasca divisi in dosi. Arrestato per spaccio e poi liberato in attesa del processo . Le Festività natalizie non fermano le illecite attività poste

...usciranno il 23 febbraio 2022 con il primo teaser trailer in arrivo durante la giornata di. ...è stato rinnovato per una quinta stagione Nel cast ci sono Damson Idris nel ruolo dello...Dino Valdi (al secolo Osvaldo) ne è stato infatti la controfigura, affezionata e devota. ... Micky Malandrino, un visionario dal mitra facile,di sentimenti e tentazioni, non ...Aveva nascosto dosi e droga nei pacchetti di Natale. Sperando così di passare inosservato. Invece i militari lo hanno notato camminare lungo via delle Quattro Fontante, a Roma, in ...Individuato dalla polizia e perquisito: 8 grammi in tasca divisi in dosi. Arrestato per spaccio e poi liberato in attesa del processo ...