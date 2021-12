GF Vip | Gianmaria vicino a Federica | “C’è un interesse”

(Di domenica 26 dicembre 2021) Dopo il flirt con Sophie Codegoni,Antinolfi si sta avvicinando alla nuova arrivata nella casa del Grande Fratello Vip,Calemme? Tra i due sembra esserci una bella sintonia e l’imprenditore ha confessato per la prima volta che unc’è: cosa accadrà? Sophie Codegoni eAntinolfi hanno vissuto un flirt ad intermittenza nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne e l’imprenditore campano, che inizialmente aveva dovuto chiarire alcune questioni in sospeso con la sua ex fidanzata Soleil, si sono lasciati andare spesso alla passione, senza però parlare mai di sentimenti. Ora che Sophie è tra le braccia di Alessandro,sembra aver chiuso definitivamente il rapporto con l’ex tronista. Nella casa, però, c’è un’altra ragazza che potrebbe ...

Advertising

infoitcultura : GF Vip, Sophie dimentica Gianmaria: c’è un’altra persona adesso nella sua vita - peppe844 : #gfvip Gf Vip, nuovo inquilino nella casa? Gianmaria: 'Un topo mi è saltato addosso' (VIDEO) - blogtivvu : “C’è interesse”, Gianmaria si sbottona su Federica: “E’ vera, carina e semplice” - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, avvicinamento tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme? #avvicinamento #gianmaria #antinolfi #federica… - zazoomblog : Topo in Confessionale al GF Vip Gianmaria: “Mi è saltato addosso!” il racconto – VIDEO - #Confessionale #Gianmaria… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Gianmaria

Anticipazioni Gf6 puntata del 27 dicembre in programma domani, in prime time su Canale 5. Si prospetta un'altra ... nata all'interno della casa più spiata d'Italia? Ecome reagirà quando ...Queste le parole diparlando di Federica con Biagio e Miriana . Gli amici del GF, inoltre, apprezzano molto la new entry e sperano che tra di loro possa nascere qualcosa. Nonostante ...Spettacoli e Cultura - Sai dove stanno le piramidi della porta? Apro, questo era sulle piramidi che mi guarda, mi salta proprio addosso! Sono andato indietro e ha iniziato a scappare, poi è uscito ...Dayane Mello scelse invece di restare nella casa più spiata d’Italia dopo la prematura perdita del suo amato fratello. Come annunciato su Instagram da Giorgia Nicole Basciano, sorella del concorrente, ...