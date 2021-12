Elecktra Bionic di Drag Race: “Vorrei partecipare al Grande Fratello” (Di domenica 26 dicembre 2021) Elecktra Bionic dopo la partecipazione a Drag Race Italia (qua per scoprire chi ha vinto la prima edizione) ha capito che il mondo della televisione le piace. E non poco. Intervistata da Vanity Fair, la Drag queen di Beinasco ha confessato che a scuola è stata vittima di bullismo, ma che ora ha trovato una sua dimensione. “Mi è capitato di leggere insulti sulla lavagna a scuola, ma era la mentalità a far male. Quando ho messo piede nel locale Bananamia al Centralino Club di Torino sulle note di Britney Spears mi sono sentita finalmente al mio posto”. Proprio per questo motivo ora vuole continuare a sentirsi così: libera e orgogliosa. “Ora Vorrei continuare così, magari partecipando al Grande Fratello in Drag“. Alfonso Signorini in ... Leggi su biccy (Di domenica 26 dicembre 2021)dopo la partecipazione aItalia (qua per scoprire chi ha vinto la prima edizione) ha capito che il mondo della televisione le piace. E non poco. Intervistata da Vanity Fair, laqueen di Beinasco ha confessato che a scuola è stata vittima di bullismo, ma che ora ha trovato una sua dimensione. “Mi è capitato di leggere insulti sulla lavagna a scuola, ma era la mentalità a far male. Quando ho messo piede nel locale Bananamia al Centralino Club di Torino sulle note di Britney Spears mi sono sentita finalmente al mio posto”. Proprio per questo motivo ora vuole continuare a sentirsi così: libera e orgogliosa. “Oracontinuare così, magari partecipando alin“. Alfonso Signorini in ...

IlContiAndrea : Elecktra Bionic, Farida Kant, Le Riche e Luquisha Lubamba, solo una tra loro sarà la vincitrice della prima edizion… - xmrscarter_ : Non posso vivere sapendo che Elecktra Bionic non è la mia donna - GodneyBitch_ : Farida Kant spaziale come sempre durante la sfilata, PERFETTA, ma stavolta l'outfit di Elecktra Bionic ha vinto tut… - schapcar : RT @vogue_italia: “Con i miei show cerco di sensibilizzare sui temi dell'omofobia, della violenza sulle donne e del razzismo'. Leggete la n… - Elena48565348 : RT @_alwaystired__: 'Porterò la corona combattendo per tutti noi,perché noi siamo una realtà presente e con la voglia di riscatto.' Eleckt… -