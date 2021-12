Covid: in Fvg 246 nuovi contagi e 5 decessi (Di domenica 26 dicembre 2021) Oggi in Fvg su 1.769 tamponi molecolari sono stati rilevati 222 nuovi contagi, pari al 12,5%. Sono 1.097 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 24 casi (2,19%). Oggi si ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 dicembre 2021) Oggi in Fvg su 1.769 tamponi molecolari sono stati rilevati 222, pari al 12,5%. Sono 1.097 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 24 casi (2,19%). Oggi si ...

