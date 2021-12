Conto corrente: se hai questa cifra scatta la tassa extra (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono milioni i conti correnti degli italiani che hanno una cifra tra i 15mila e i 50 mila euro. Questo può essere controproducente. Ecco il motivo Avere tanti soldi sul proprio Conto corrente non è sempre vantaggioso per il risparmiatore che potrebbe andare incontro a costi extra. Nello specifico, chi ha fino a 50mila euro L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono milioni i conti correnti degli italiani che hanno unatra i 15mila e i 50 mila euro. Questo può essere controproducente. Ecco il motivo Avere tanti soldi sul proprionon è sempre vantaggioso per il risparmiatore che potrebbe andare incontro a costi extra. Nello specifico, chi ha fino a 50mila euro L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

marattin : PUNTATA 2. Nella puntata precedente:la spesa corrente primaria è rimasta costante sia in rapporto al Pil che in ter… - lucianonobili : «Un anno fa abbiamo aperto la crisi e ci hanno criticato tutti. Oggi tutti si rendono conto che aver aperto quella… - carenuolcher : @marattin Possiamo dire che il vero problema è proprio che non si è efficientata(e quindi in alcuni casi tagliata)l… - marattin : @MaregaStefano Infatti è interessante chiedersi perché è avvenuto. Una volta un sindaco mi disse “io con la spesa i… - RobertoSignore7 : RT @marattin: PUNTATA 2. Nella puntata precedente:la spesa corrente primaria è rimasta costante sia in rapporto al Pil che in termini reali… -