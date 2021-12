Ciclocross, Coppa del Mondo 2021: l’olandese David Haverdings vince tra i junior a Dendermonde (Di domenica 26 dicembre 2021) Si è aperta con il successo dell’olandese David Haverdings la tappa di Dendermonde della Coppa del Mondo di Ciclocross, categoria junior, con il classe 2004 capace di scappare subito in un drappello insieme ai belgi Viktor Vandenberghe e Kenay De Moyer, oltre al francese Louka Lesueur ed il britannico Nathan Smith. A partire dal terzo giro Haverdings ha dunque iniziato a spingere, staccando tutti i rivali, con il solo Smith che ha cercato di tenergli la ruota. Ad ogni passaggio l’olandese ha incrementato il distacco rispetto a tutti gli avversari, lasciando Smith a 35” di ritardo al quarto giro, con Vandenberghe e Lesueur a lottare per il podio ad oltre un minuto. l’olandese ha tagliato il traguardo a ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021) Si è aperta con il successo della tappa didelladeldi, categoria, con il classe 2004 capace di scappare subito in un drappello insieme ai belgi Viktor Vandenberghe e Kenay De Moyer, oltre al francese Louka Lesueur ed il britannico Nathan Smith. A partire dal terzo giroha dunque iniziato a spingere, staccando tutti i rivali, con il solo Smith che ha cercato di tenergli la ruota. Ad ogni passaggioha incrementato il distacco rispetto a tutti gli avversari, lasciando Smith a 35” di ritardo al quarto giro, con Vandenberghe e Lesueur a lottare per il podio ad oltre un minuto.ha tagliato il traguardo a ...

