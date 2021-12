Calciomercato Serie A LIVE: il Milan piomba su Muriel, Inter in pressing su Bremer (Di domenica 26 dicembre 2021) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. DOMENICA 26 DICEMBRE Milan, pronto un altro colpo alla Tomori dal Chelsea (CLICCA QUI)Inter, Sensi via a gennaio in prestito: il piano di rilancio (CLICCA QUI)Empoli, per la fascia spunta il nome di Conti (CLICCA QUI) Torino, Bremer dà il suo primo si all’Inter (CLICCA QUI) Sassuolo, la conferma: Scamacca a gennaio non parte (CLICCA QUI)Atalanta, su ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 dicembre 2021): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. DOMENICA 26 DICEMBRE, pronto un altro colpo alla Tomori dal Chelsea (CLICCA QUI), Sensi via a gennaio in prestito: il piano di rilancio (CLICCA QUI)Empoli, per la fascia spunta il nome di Conti (CLICCA QUI) Torino,dà il suo primo si all’(CLICCA QUI) Sassuolo, la conferma: Scamacca a gennaio non parte (CLICCA QUI)Atalanta, su ...

LeBombeDiVlad : ?? Possibile cessione in casa #Lazio ?? #Lazzari potrebbe essere sacrificato #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato… - news24_inter : #Sensi può lasciare l’#Inter ???? - RaiSport : ? #Atalanta: arriva #Boga dal #Sassuolo, atteso a #Zingonia L' #attaccante non sarà immediatamente disponibile alla… - 1900_since : #Calciomercato #Lazio: la situazione #Muriqi raccontata da un diretto interessato - calciomercatoit : #Psg, necessarie cessioni per 100 milioni: la #SerieA monitora #Draxler, #Kurzawa e #SergioRico -