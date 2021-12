Bridgerton 2 | Netflix annuncia la data d' uscita

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 26 dicembre 2021) I fan dinon vedevano l'ora di scoprire ladidel secondo capitolo della serie., come regalo di Natale, ha deciso di svelare lain cui la piattaforma streaming sgancerà la nuova stagione.2 sta per sbarcare su. La famosa piattaforma streaming ha fatto il grande annuncio e finalmente i fan conoscono lain cui potranno tornare a gustare questa produzione che sembra ispirata a Gossip Girl. Come se fosse un regalo di Natale, il grande colosso streaming ha rivelato che2 sarà disponibile a partire dal 25 marzo 2022. Pertanto mancano ancora un paio di mesi al suo arrivo su. L'annuncio non è arrivato casualmente il 25 dicembre: è stato proprio in ...