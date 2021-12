Basciano spiega ai compagni le cause della morte del nonno: “Stava malissimo” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ieri gli autori del GF Vip hanno fatto parlare Alessandro Basciano con sua madre, che gli ha comunicato della morte del nonno. Il nuovo gieffino si è subito sfogato con i coinquilini ed ha anche raccontato loro che l’uomo Stava male da diverso tempo e che per questo si è spento. “Cos’aveva? Raga il fatto è che lui aveva già una malattia. Mi spiace più che altro per mia nonna, loro Stavano insieme da quando erano ragazzini. Infatti adesso mi hanno fatto parlare con mia madre e sta malissimo, l’ho capito al telefono. Mi ha detto di stare tranquillo qui, però ho compreso. Me l’hanno detto adesso, ma è successo ieri pomeriggio. Cosa posso fare? Come dice Carmen purtroppo non potrei fare molto anche fuori. Il fatto è che prima o poi sarebbe successo, lui non ... Leggi su biccy (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ieri gli autori del GF Vip hanno fatto parlare Alessandrocon sua madre, che gli ha comunicatodel. Il nuovo gieffino si è subito sfogato con i coinquilini ed ha anche raccontato loro che l’uomomale da diverso tempo e che per questo si è spento. “Cos’aveva? Raga il fatto è che lui aveva già una malattia. Mi spiace più che altro per mia nonna, lorono insieme da quando erano ragazzini. Infatti adesso mi hanno fatto parlare con mia madre e sta, l’ho capito al telefono. Mi ha detto di stare tranquillo qui, però ho compreso. Me l’hanno detto adesso, ma è successo ieri pomeriggio. Cosa posso fare? Come dice Carmen purtroppo non potrei fare molto anche fuori. Il fatto è che prima o poi sarebbe successo, lui non ...

