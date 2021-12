Supereroi, il regista Paolo Genovese: “Oggi per stare insieme bisogna mettercela tutta” (Di sabato 25 dicembre 2021) Intervista video a Paolo Genovese, regista di Supereroi, film con protagonisti Alessandro Borghi e Jasmine Trinca nel ruolo di una coppia che cerca di resistere al tempo. A quattro anni di distanza da The Place (2017), Paolo Genovese torna in sala il 23 dicembre con Supereroi, film da lui diretto e scritto a sei mani insieme a Rolando Ravello e Paolo Costella. Protagonisti la nuova coppia simbolo del cinema italiano: Alessandro Borghi e Jasmine Trinca, nei ruoli di Marco, professore di fisica, e Anna, fumettista. Anna e Marco, come i protagonisti della canzone di Lucio Dalla, all'inizio "si guardano e si scambiano la pelle e cominciano a volare". Poi, come succede a tutti, il tempo mette alla prova la loro coppia. Paolo ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 dicembre 2021) Intervista video adi, film con protagonisti Alessandro Borghi e Jasmine Trinca nel ruolo di una coppia che cerca di resistere al tempo. A quattro anni di distanza da The Place (2017),torna in sala il 23 dicembre con, film da lui diretto e scritto a sei mania Rolando Ravello eCostella. Protagonisti la nuova coppia simbolo del cinema italiano: Alessandro Borghi e Jasmine Trinca, nei ruoli di Marco, professore di fisica, e Anna, fumettista. Anna e Marco, come i protagonisti della canzone di Lucio Dalla, all'inizio "si guardano e si scambiano la pelle e cominciano a volare". Poi, come succede a tutti, il tempo mette alla prova la loro coppia....

Advertising

myredcarpetITA : Essere #Supereroi significa rimanere insieme. La recensione del nuovo film di #PaoloGenovese, il regista di… - MontiFrancy82 : Lunedì 27 dicembre, in occasione dell’uscita del film #Supereroi il regista #PaoloGenovese e gli attori… - SMSNEWSOFFICIAL : Lunedì 27 dicembre, in occasione dell’uscita del film #Supereroi il regista #PaoloGenovese e gli attori… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: A MILANO - 'Supereroi': cast e regista all’Odeon incontrano il pubblico di The Space Cinema - susydigennaro : RT @napolimagazine: A MILANO - 'Supereroi': cast e regista all’Odeon incontrano il pubblico di The Space Cinema -