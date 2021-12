(Di sabato 25 dicembre 2021) Un Vigilia dinera, costellata da lutti e incidenti. Ancora una famiglia che non avrà nessun cenone, nessun festeggiamento. E’ stato identificato il ragazzo morto nell’incidente di ieri sera vicino Sezze, provincia di Latina: si tratta diNardacci, classe ’87. Il giovane è statoed è morto sul colpo. Leggi anche: Roma, devastante incendio a Malagrotta: morto un uomo di 57 anni Tragico incidente ladi: la ricostruzione L’incidente è avvenuto la sera della Vigilia all’altezza del campo sportivo Gavone Franco, tra Sezze e Roccagorga. La dinamica ancora non è del tutto chiara, ma si è trattato di un sinistro stradale autonomo con feriti. Erano le 23.10 quando la Toyota Aygo è uscitastrada. Alla ...

Advertising

CorriereCitta : Sbalzato fuori dall’auto guidata dall’amico del cuore: Leonardo muore la notte di Natale - CineMaSera : A causa di una violenta tempesta, una notte venne sbalzato fuori dalla nave e si ritrovò sull’isola di Misool dove… - Giorno_Legnano : Canegrate, furgone si incastra nel sottopasso: il conducente sbalzato fuori dal mezzo - rpapaposts : Grandezza è x eroi 1 tragedia, xché eroe autoselezionatosi x purezza sua natura, è sbalzato dalla storia fuori da n… - zazoomblog : Torinese muore sulla A4 sbalzato fuori dal suo monovolume - #Torinese #muore #sulla #sbalzato -

Ultime Notizie dalla rete : Sbalzato fuori

Il Corriere della Città

A seguito dell'urto l'auto tamponata hala donna, che si trovavadal mezzo dal lato anteriore, giù dal cavalcavia. Dopo un volo di circa 20 metri è finita nel letto senz'acqua del ...NOVARA -dalla sua auto e poi travolto da una vettura che sopraggiungeva. Ha perso così la vita il 38enne Stefano Ventricelli , originario di Lecce ma da tempo residente a Torino. L'incidente è ...Leggi anche > Ravanusa, le testimonianze a Storie Italiane 'Abbiamo sentito un boato come una bomba nella macchina e sono uscita in fretta. Gesù mi ha salvato per ben due volte, l'11 dicembre di due a ...I bambini sono rimasti praticamente illesi e sono potuti tornare tra le braccia della nonna Due bambini sono stati salvati dalle macerie della loro casa distrutta da un tornado in Kentucky. La vasca è ...