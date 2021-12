Il patriarca di Gerusalemme | ' Non concessioni ma diritti e porre fine ad anni di occupazione e di violenze'

(Di sabato 25 dicembre 2021) Parole accorate dalla terra santa che non trova mai pace. 'Non dic'è bisogno, ma di, e diaddie di, creando relazioni nuove'. Da Betlemme, ...

Advertising

vaticannews_it : #25dicembre Il Patriarca Latino di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa ha celebrato la Messa della notte di #Natale… - ottovanz : RT @vaticannews_it: #25dicembre Il Patriarca Latino di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa ha celebrato la Messa della notte di #Natale nel… - globalistIT : - HidroRayo85 : RT @vaticannews_it: #25dicembre Il Patriarca Latino di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa ha celebrato la Messa della notte di #Natale nel… - SATELITLGTVUSA1 : RT @vaticannews_it: #25dicembre Il Patriarca Latino di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa ha celebrato la Messa della notte di #Natale nel… -

Ultime Notizie dalla rete : patriarca Gerusalemme

Da Betlemme, proprio nella notte di Natale in cui il mondo intero guarda al luogo dove Gesù è nato, illatino dimonsignor Pierbattista Pizzaballa torna a farsi voce del grido ..."Rispetto al Natale dell'anno scorso, la partecipazione è molto maggiore e questo è un segno incoraggiante". Lo ha detto ildi, Pierbattista Pizzaballa, nell'omelia della Messa di mezzanotte a Betlemme, sottolineando tuttavia che per il secondo anno consecutivo "manca ancora una parte importante ...La parole nell'omelia della messa di mezzanotte celebrata come ogni anno nella chiesa di Santa Caterina, prima di scendere nella cripta della basilica della Natività dove una stella sul pavimento indi ...Nella Piazza della Mangiatoia a Betlemme i pochi cappelli di Babbo Natale e il suono dei tamburi ci ricordano che oggi è un giorno di festa. Ma la folla è ...