Calciomercato Juventus, si chiude: Allegri avrà il top player a gennaio (Di sabato 25 dicembre 2021) Mauro Icardi a gennaio potrebbe già approdare alla Juventus grazie a uno scambio che la Vecchia Signora sarebbe pronta a effettuare con il PSG. La Juventus sta vivendo una stagione non molto positiva in campionato. Mentre in Champions League i risultati ottenuti sono ottimi, lo stesso non si può dire del cammino in Serie A. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 25 dicembre 2021) Mauro Icardi apotrebbe già approdare allagrazie a uno scambio che la Vecchia Signora sarebbe pronta a effettuare con il PSG. Lasta vivendo una stagione non molto positiva in campionato. Mentre in Champions League i risultati ottenuti sono ottimi, lo stesso non si può dire del cammino in Serie A. L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Psg, Barça e non solo, i top club preparano l'assalto a de Ligt: il piano della Juve e la verità sulla clausola Qualche timido approccio con la Juventus senza mai trovare uno spiraglio, ma il Barca non ha ancora perso le speranze per il futuro. Il nome di de Ligt è anche nella lista del Psg , dove non hanno ...

Acerbi, l'annuncio sul futuro: messaggio chiaro Acerbi © LaPresseAccostato a Inter, Juventus e Milan, l'ex Sassuolo afferma: 'Posso dire che il mio 2022 sarà ancora alla Lazio. In passato ho avuto la possibilità di trasferirmi in Premier League e ...

Calciomercato Juve, occhi sul nuovo gioiello della MLS. I dettagli Juventus News 24 Haaland Juve, la conferma: «Via per 75 milioni di euro» ASCOLTA Haaland Juve: l’ad del Bayern Monaco Oliver Khan ha parlato del futuro della stella del Borussia Dortmund Erling Haaland è il sogno di calciomercato della Juventus e di diversi top club europe ...

