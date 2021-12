Basket | tredicesima giornata Serie A 2021-2022 | diverse partite rinviate per COVID | solo quattro match confermati

Leggi su oasport

(Di sabato 25 dicembre 2021) Era tutto pronto per le grandi sfide dellaA diil giorno di Santo Stefano (e il lunedì 27 dicembre). Purtroppo non sarà così, perchésquadre hanno riscontrato un numero elevato di positività alfacendo così scattare l’isolamento previsto dai protocolli sanitari e il conseguente rinvio dellepreviste. Al momento sono quindi confermate, tre in programma domani 26 dicembre e una nella serata di lunedì 27 dicembre. La sfida di cartello era, senza ombra di dubbi, il big-tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. La compagine meneghina ha però avuto un focolaio in squadra con diversi positivi, non potendo nemmeno disputare la sfida di Eurolega in trasferta contro lo Zalgiris Kaunas di ...