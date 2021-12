The Ferragnez e The Pozzolis Family, due stili di parto per l'uomo (Di venerdì 24 dicembre 2021) Gli uomini minimizzano i dolori delle donne e ingrandiscono ogni piccolo male fisico? Tra le domande che pone The Ferragnez c'è anche questa. Le battute sui maschi che con poche linee di febbre vanno subito sotto le coperte in attesa dell’estrema unzione si sprecano e, probabilmente, si tratta di un’esagerazione. Esiste infatti un’altra categoria, di cui mi fregio di appartenere, che non arriva a tanto e si alletta già al primo brivido. Non è viltà, si chiama prevenzione. Scherzi a parte, il dolore è soggettivo e il vero problema è quando sminuiamo quello degli altri, soprattutto nella vita di coppia. Se esiste una cosa che le donne odiano di noi è quando sdrammatizziamo la loro sofferenza, specialmente quella del ciclo mestruale e del “famigerato” parto. L’umorista francese Pierre Desproges sintetizza l’enorme distanza tra i due sessi con le seguenti ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 24 dicembre 2021) Gli uomini minimizzano i dolori delle donne e ingrandiscono ogni piccolo male fisico? Tra le domande che pone Thec'è anche questa. Le battute sui maschi che con poche linee di febbre vanno subito sotto le coperte in attesa dell’estrema unzione si sprecano e, probabilmente, si tratta di un’esagerazione. Esiste infatti un’altra categoria, di cui mi fregio di appartenere, che non arriva a tanto e si alletta già al primo brivido. Non è viltà, si chiama prevenzione. Scherzi a parte, il dolore è soggettivo e il vero problema è quando sminuiamo quello degli altri, soprattutto nella vita di coppia. Se esiste una cosa che le donne odiano di noi è quando sdrammatizziamo la loro sofferenza, specialmente quella del ciclo mestruale e del “famigerato”. L’umorista francese Pierre Desproges sintetizza l’enorme distanza tra i due sessi con le seguenti ...

