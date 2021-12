Terra e Marte un'origine comune raccontata dagli isotopi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un gruppo di ricercatori guidati dall'Università di Münster (Germania) ha presentato il confronto più competo redatto fino ad oggi sulla composizione isotopica della Terra, Marte e del materiale da costruzione incontaminato del Sistema Solare interno ed esterno. Leggi su aliveuniverse.today (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un gruppo di ricercatori guidati dall'Università di Münster (Germania) ha presentato il confronto più competo redatto fino ad oggi sulla composizioneca dellae del materiale da costruzione incontaminato del Sistema Solare interno ed esterno.

Advertising

Maxi062 : RT @_AliveUniverse: Un gruppo di ricercatori guidati dall'Università di Münster ha presentato il confronto più competo redatto fino ad oggi… - _AliveUniverse : Un gruppo di ricercatori guidati dall'Università di Münster ha presentato il confronto più competo redatto fino ad… - magizito : Terra e Marte: il loro passato raccontato dagli isotopi - NATOlizer : Discendenti di Marte: e se non fossimo originari della Terra? (Video) - Hack The Matrix - serz31 : Discendenti di Marte: e se non fossimo originari della Terra? (Video) -