Temptation Island | Carlotta e Alessandro si sposano?

Il pubblico ha conosciuto Alessandro Autera per la sua partecipazione a Temptation Island. Il ragazzo, entrato nel programma per sistemare le cose con la fidanzata, alla fine aveva conosciuto la single Carlotta Adacher ed era uscito con lei dal reality. Le cose tra i due vanno così bene che presto potrebbero persino convolare a nozze. La scorsa estate è andata in onda la decima edizione Temptation Island

