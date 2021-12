Per le vittime di violenza domestica Natale è un incubo! Leggi qui: è importante (Di venerdì 24 dicembre 2021) Per la gran parte di noi Natale significa trascorrere le feste in famiglia, riuniti attorno a un tavolo o sotto l’albero per scambiarsi i regali; le feste evocano tradizionalmente serenità e pace, ma non per tutte le persone è così. Natale è infatti anche uno dei periodi dell’anno in cui si intensificano i casi di violenza verso le donne, essendo un momento in cui, per via delle vacanze, si passa giocoforza più tempo a casa. Con le implicazioni, terribili, che questo comporta per le donne vittime di abusi domestici, le stesse già evidenziate durante il periodo di lockdown, in cui il numero di chiamate valide via chat e via telefonica al 1522, il numero antiviolenza, è cresciuto del 71,7% (periodo compreso tra marzo e ottobre 2020), passando da 13.424 a 23.071, mentre le richieste di aiuto via chat sono ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 24 dicembre 2021) Per la gran parte di noisignifica trascorrere le feste in famiglia, riuniti attorno a un tavolo o sotto l’albero per scambiarsi i regali; le feste evocano tradizionalmente serenità e pace, ma non per tutte le persone è così.è infatti anche uno dei periodi dell’anno in cui si intensificano i casi diverso le donne, essendo un momento in cui, per via delle vacanze, si passa giocoforza più tempo a casa. Con le implicazioni, terribili, che questo comporta per le donnedi abusi domestici, le stesse già evidenziate durante il periodo di lockdown, in cui il numero di chiamate valide via chat e via telefonica al 1522, il numero anti, è cresciuto del 71,7% (periodo compreso tra marzo e ottobre 2020), passando da 13.424 a 23.071, mentre le richieste di aiuto via chat sono ...

