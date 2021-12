Hong Kong | rimosse altre due statue per piazza Tienanmen dopo il “Pilastro della vergogna”

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Due opere commemorative delle repressione disono statela scorsa notte a, un giornola rimozione di un’altra statua eretta in memoria delle proteste del 1989, nota come “”. Ieri anche la “Deademocrazia” è stata portata via dal campusUniversità cinese di(Cuhk),essere diventata un simbolo delle protesta per chiedere maggiore democrazia a. L’opera, una copia alta 6,4 metrifigura allegorica eretta nella stessadi Pechino durante le proteste ...

PwCacquista un terreno in The Sandbox PwC, filiale internazionale della londinese PricewaterhouseCoopers, annuncia il proprio ingresso in The Sandbox per costruire un hub di ...... che nel 2019 aveva detto no anche all'Human Rights and Democracy Act). Impone sanzioni ai responsabili del lavoro forzato nella regione e vieta le importazioni a meno che gli Stati Uniti ...A Hong Kong è stato rimosso il Pilastro della Vergogna di Jens Galschiot, la statua che ricorda il massacro di piazza Tienanmen. Ecco perché si tratta di una decisione molto grave, che cancella la mem ...L'Universita' di Hong Kong ha fatto rimuovere la statua che commemorava le vittime della strage di Tienanmen, la sanguinosa repressione ...